Запрет на корпоративы в Алтайском крае вызвал дикий ажиотаж среди тех, кто хочет повеселиться

Указ о запрете проведения массовых развлекательных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, в Алтайском крае спровоцировал ажиотаж вокруг 11 декабря. Это последняя пятница перед вступлением ограничений в силу.

Как пишет «Амител», артисты и представители заведений общепита за последние сутки получили огромное количество запросов как от новых клиентов, так и от уже забронировавших площадки и выступающих, но желающих перенести дату с конца декабря на 11-е число.



Также, по словам представителей индустрии развлечений, повышенным спросом пользуется 16 января. Это первый день после предполагаемой отмены ограничений.

Таким образом, организаторы корпоративов и праздников хотят обойти грядущий запрет. Напомним, многолюдные праздники запретили проводить с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года.

Банкет. Алкоголь. CC0

Помимо коронавируса, в этот период происходит ежегодный пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По мнению властей, накладываясь друг на друга, эти болезни могут снова «накрыть» систему здравоохранения волной, которую она может не выдержать.