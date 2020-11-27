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27 ноября
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Жизнь

Запрет на корпоративы в Алтайском крае вызвал дикий ажиотаж среди тех, кто хочет повеселиться

Указ о запрете проведения массовых развлекательных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, в Алтайском крае спровоцировал ажиотаж вокруг 11 декабря. Это последняя пятница перед вступлением ограничений в силу.

Корпоратив.
Корпоратив.
humor.fm.

Как пишет «Амител», артисты и представители заведений общепита за последние сутки получили огромное количество запросов как от новых клиентов, так и от уже забронировавших площадки и выступающих, но желающих перенести дату с конца декабря на 11-е число.

Также, по словам представителей индустрии развлечений, повышенным спросом пользуется 16 января. Это первый день после предполагаемой отмены ограничений.

Таким образом, организаторы корпоративов и праздников хотят обойти грядущий запрет. Напомним, многолюдные праздники запретили проводить с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года.

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

Помимо коронавируса, в этот период происходит ежегодный пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По мнению властей, накладываясь друг на друга, эти болезни могут снова «накрыть» систему здравоохранения волной, которую она может не выдержать.

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