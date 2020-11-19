Под Китаем нашли бывший фрагмент дна Тихого океана

В Китае, в глубоких участках поверхностного слоя планеты обнаружили нижнюю часть литосферы, которая в итоге тектонического движения переместилась более чем на четыре сотни миль, перестав быть дном Тихого океана, пишет Planet Today.

«Мы получили первые высокодетализированные сейсмические изображения верхней и нижней границ литосферной плиты. Особый интерес представляет собой переходная зона мантии, которая начинается с глубины порядка 400 километров и простирается до уровня 600 километров», — рассказал Фэнлинь Ню, ученый из Университета Райса (Соединенные Штаты).

Как объяснил ученый, тепло из центра Земли поднимается через мантию и нагревает тектонические плиты, но по мере приближения континентов поток тепла иссякает.

«В определенном слое земных недр тепловая энергия возвращается обратно в глубины, чтобы в конечном итоге замкнуть круг конвекции. Этот процесс поддерживает существование таких явлений, как магнитное поле нашей планеты», — добавил геолог.