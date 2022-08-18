Под контролем. На Алтае заработала новая система, предупреждающая о нападениях из космоса

Глобальный контроль над космическим пространством позволят обеспечить радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства.
Их разместили в Алтайском крае, Московской области, Дальневосточном федеральном округе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.
«Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, радиооптических комплексов «Крона», «Окно» и «Прицел», — рассказал главный конструктор системы, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.