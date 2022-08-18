18 августа
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Жизнь

Под контролем. На Алтае заработала новая система, предупреждающая о нападениях из космоса

Обновленная система контроля космического пространства заступила на боевое дежурство в России. Она будет работать в нескольких регионах, в том числе на Алтае, сообщает ТАСС.

Космос, миссия на Марс.
Космос, миссия на Марс.
pixabay.com

Глобальный контроль над космическим пространством позволят обеспечить радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства.

Их разместили в Алтайском крае, Московской области, Дальневосточном федеральном округе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

«Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, радиооптических комплексов «Крона», «Окно» и «Прицел», — рассказал главный конструктор системы, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

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