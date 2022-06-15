Инопланетяне похитили женщину и избили ее до синяков

51-летняя британка Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне.

Она рассказала, что внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины, пишет Daily Mirror.

По словам жертвы пришельцев, инопланетяне похищают ее с раненого детства, а доказательством этого могут служить синяки и ссадины, которые появляются сами собой.

Порой она просыпается вдали от дома и не знает, как там оказалась, пишет Lenta.ru.

Однажды ей даже пришлось вызывать такси, чтобы вернуться. Иногда внеземные существа будят ее среди ночи при помощи телепатических сообщений: «Они говорят мне проснуться и подойти к окну, чтобы что-то показать».

Британка призналась, что раньше рассказывала о встречах с инопланетянами только родителям и дочери, так как боялась, что менее близкие люди могут посчитать ее сумасшедшей.

Сейчас она посещает конференции, посвященные инопланетянам и летающим тарелкам, по всему миру и с удовольствием общаться с единомышленниками.

Ранее астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра. Ученые зафиксировали необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

Между тем ученый оценил риск потенциального контакта человека с инопланетянами.

В свое время глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поведал Урганту о том, как инопланетяне стучались на МКС.

Необъяснимо , но факт

Altapress.ru ранее писал о том, что НЛО в небе могут помешать пилотам. Так, в январе 2001 года над аэропортом Барнаула на несколько часов «завис» яркий шар.

Даже после небольшого исследования работники аэропорта не смогли установить происхождение светящегося предмета. Соблюдая инструкцию, один из экипажей отказался взлетать, а второй — выбрал другой аэродром для посадки.