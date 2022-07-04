Под крики Лепса. Как журналисты снова оседлали плавучих «драконов» в Барнауле

Во Всемирный день спортивных журналистов, на гребном канале прошел второй турнир по гребле на лодках-драконах среди представителей СМИ, блогеров, пресс-секретарей краевых ведомств и сотрудников общественной палаты. Нырнул ли один из «драконов» в воду с головой в этот раз, кто вырвал победу и при чем тут Лепс — в фоторепортаже altapress.ru.

Это соревнование состоялось второй год подряд, несмотря на то, что 2 июля солнце закрыли тучи. За кубок и (что более важно) огромный медовик сражаться веслами были готовы шесть команд — по три в каждом заезде. Команды, занявшие первые и вторые места, автоматически попадали в финал.

Туда лодка, в которой были корреспонденты altapress.ru, по сложившейся традиции, не дошла. Зато в этот раз не перевернулась. СМГ-дракон под предводительством «Бешеных огурцов» также сразу выбил из игры.

При пересечении финиша наш инструктор и по совместительству рулевой не выдержал и в сердцах отчитал команду. В общем, журналисты смогли не только ощутить на себе небольшие физические нагрузки, но и познать легкую тренерскую ярость. Вот такой он, азарт.

Как и в большом спорте, все в состязании решили секунды. Команда «Бобры» пересекла финиш вторыми с трехсекундным опозданием. Еще две — и закончили заплыв прошлогодние обладатели кубка, представители общественной палаты «Драконы ОПАК».



Победила не дружба, а сборная команда журналистов «Водка». Как уверяла нас корреспондент телеканала «Толк» Анастасия Наборщикова, до того, как сесть в синего дракона, никто никогда не держал в руках весло. Вырвать заветный торт помогли лишь упорство, азарт, жгучее название и Григорий Лепс. Точнее его песни, ведущие к победе.