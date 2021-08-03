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Жизнь

Под мостом в Новосибирске застряла самоходная артиллерийская установка «Пион»

В новосибирском Академгородке под путепроводом застряла самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион», видео опубликовал «АСТ-54».

Артиллерийская установка "Пион" застряла под мостом. Новосибирск.
Артиллерийская установка "Пион" застряла под мостом. Новосибирск.
кадр из видео.

Местные жители отметили, что 2 августа боевая машина собрала внушительную пробку на проспекте Строителей.

«На выезде из Академгородка что-то пошло не так при перевозке самоходной пушки 2С7 „Пион“ и она застряла под путепроводом», — рассказали в паблике.

«Во время перевозки в пункт постоянной дислокации (ППД) военной техники с полигона Кольцово военнослужащие остановились под железнодорожным мостом. Но после снизили давление в шинах и продолжили движение», — уточняет Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Ранее на новосибирской трассе танк дулом распорол фуру.

2С7 «Пион» — советская 203-миллимитровая самоходная пушка. Предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

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