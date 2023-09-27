Под Новосибирском ощутили толчки

В Новосибирской области вечером 26 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали рядом с Искитимом. Интенсивность толчка в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK64.

Напомним, 27 сентября 2003 года на Алтае произошло одно из самых сильных землетрясений в истории России.