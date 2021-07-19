Под Санкт-Петербургом обнаружили подземную частную тюрьму с «замаскированным крематорием»

В Ленинградской области обнаружили подземное помещение, похожее на частную тюрьму с замаскированным крематорием. Фотографии и видео страшной находки опубликовал 47news.ru .

Как сообщает издание, «жуткая и таинственная» постройка расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. Журналисты узнали о ней «от какого-то мигранта» и отправились на место.

В подпольной «тюрьме» обнаружили камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями, а также «печь, по размерам подходящую под человеческое тело». На опубликованных кадрах видно, что на стальных дверях в камеры были проемы-«кормушки», а пост охраны закрывала решетка до потолка с замком, как в СИЗО «Кресты».

Согласно данным издания, в доме, где находится тюрьма, в разное время проживал бывший сотрудник ФСИН и «другое частное лицо».

Ранее ФСИН России провела проверку и установила, что в СИЗО и колониях Иркутской области пыткам и насилию подверглись 75 заключенных.