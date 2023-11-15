Сотрудница полиции променяла работу на вебкам-бизнес

Жительница Канады после 17 лет работы в правоохранительных органах стала вебкам-моделью, сообщает " Лента.ру ".

В 2012 году канадка Бьянка Джаг перестала получать удовольствие от работы в полиции. Также ей нужны были деньги.

Когда она узнала о вебкам-бизнесе и попробовала себя в роли модели, то быстро обрела большое количество поклонников.

У женщины появился высокий доход, и сейчас большую часть заработка она тратит на улучшение внешности. Она регулярно делает инъекции ботокса, благодаря которым стала выглядеть гораздо моложе своего возраста (сейчас ей 61 год).

Ранее вебкам-модель основала церковь и стала в ней пастором.