В Алтайском крае продолжается программа ликвидации задолженности по выдаче жилья детям-сиротам. Согласно ей, до 2030 года квартиру или жилищный сертификат должны получить 5710 человек. Это количество сирот, которые до 1 января 2024 года стали совершеннолетними и обрели право на квадратные метры от государства.

Подарок от «АВЕЛЮКС»: мебель в полученную от государства квартиру для детей-сирот.

В июне ключи от квартиры вручили Татьяне Ударотиной, проживающей в столице края. В первом собственном жилье, полученном по этой программе, девушка планирует жить с будущим мужем.

Квартира отличная, свежий ремонт, сантехника вся необходимая есть, плита электрическая. Была приятна удивлена - не ожидала, что с квартирой получу еще и мебель. Мне осталось только поставить диван и кухонный гарнитур, после этого можно заезжать и жить, – рассказала Татьяна.

Навести порядок в квартире, новоселам помогли производители корпусной серийной мебели компании «АВЕЛЮКС» из Барнаула. Директор компании Александр Жильцов рассказал, что они занимаются не только серийным производством комодов, шкафов, детских и обеденных зон, но и делают мебель на заказ. В связи с этим было принято решение - подарить Татьяне в новую квартиру комод и тумбу под телевизор.

Подарок от «АВЕЛЮКС»: мебель в полученную от государства квартиру для детей-сирот. Фото предоставлено Минстроем Алтайского края.

Мы увидели в новостях, что детям-сиротам в нашем регионе большими темпами выдают квартиры. Решили предоставить свою продукцию, поскольку мебель - неотъемлемая часть для создания дома уюта. Я всегда считал, что если у человека есть возможность помогать, то нужно это делать. У нас сейчас такая возможность есть, в этом году планируем организовать еще несколько таких акций, – поделился Вячеслав Золотов, учредитель компании «АВЕЛЮКС».

Производитель отметил, что компания также регулярно разыгрывает свою продукцию среди покупателей. По словам Вячеслава Золотова, «АВЕЛЮКС» готов к сотрудничеству и может предоставить необходимую мебель больницам и детским садам.

Подарок от «АВЕЛЮКС»: мебель в полученную от государства квартиру для детей-сирот. Фото предоставлено Минстроем Алтайского края. Подарок от «АВЕЛЮКС»: мебель в полученную от государства квартиру для детей-сирот. Фото предоставлено Минстроем Алтайского края. В Алтайском крае продолжается программа ликвидации задолженности по выдаче жилья детям-сиротам. Фото предоставлено Региональным жилищным управлением.

Напомним, что в 2024 году губернатор Виктор Томенко утвердил долгосрочную региональную программу по полной ликвидации задолженности перед детьми-сиротами, которые к 1 января 2024 года получили право на жилье. Это 5710 человек. Программу проводят с постепенным наращиванием объемов выдачи. Так в 2024 году получат жилье 697 сирот, в 2025-м – 832, в 2026-м – 950, в 2027-м – 991, в 2028-м – 1117 и в 2029-м – 1123. С 2021 года в крае выдали 985 сертификатов жилья. Это 2,4 млрд рублей из краевого бюджета. Каждый пятый сертификат используют в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Возможность присоединиться к помощи по благоустройству собственного жилья для детей-сирот есть у каждого производителя мебели. Помогая молодым людям в обустройстве своего первого жилья, вы поможете им быстрее социализироваться и стать достойными гражданами нашей страны.

Справка: Как могут реализовать свои права дети-сироты

В порядке очереди дождаться получения благоустроенного жилого помещения специализированного фонда по договорам найма согласно требованиям федерального закона, либо получить выплаты на покупку жилья через сертификаты, либо погашение ранее взятого ипотечного кредита. Всю информацию о программе можно получить в КГКУ «Региональное жилищное управление» https://gu22.ru/

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