31 октября
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Жизнь

Подготовка и вручение повесток по частичной мобилизации прекращены

Мероприятия по частичной мобилизации завершены, оповещение граждан прекращено. Об этом сообщает Минобороны России.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

В соответствии с указаниями Генерального штаба ВС РФ, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

Такое поручение дал Министр обороны Сергей Шойгу.

В связи с этим подготовка и вручение повесток прекращены.

«Также, указаниями, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября с.г. к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Он отметил, что военкоматы могут продолжить комплектовать войска только за счет добровольцев и кандидатов в контрактники.

Ранее, по словам Сергея Шойгу, призвали и направили в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня и свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан отправились добровольцами.

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