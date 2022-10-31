Подготовка и вручение повесток по частичной мобилизации прекращены

Мероприятия по частичной мобилизации завершены, оповещение граждан прекращено. Об этом сообщает Минобороны России.

В соответствии с указаниями Генерального штаба ВС РФ, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

Такое поручение дал Министр обороны Сергей Шойгу.

В связи с этим подготовка и вручение повесток прекращены.

«Также, указаниями, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября с.г. к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Он отметил, что военкоматы могут продолжить комплектовать войска только за счет добровольцев и кандидатов в контрактники.

Ранее, по словам Сергея Шойгу, призвали и направили в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня и свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан отправились добровольцами.