Подготовка к колонизации. NASA планирует лунную миссию «Артемида» в 2022 году

Программы «Артемида» запланирована на февраль 2022 года, сообщил представитель NASA Майк Сарафин.
Ранее ракета-носитель Space Launch System и космический корабль Orion были успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
По плану NASA, перед транспортировкой их на стартовую площадку проведут тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполетного испытания в начале 2022 года.
Затем команда специалистов испытает систему заправки топливных баков и проведет репетицию финального отсчета перед запуском ракеты.
Если тест завершится успехом, NASA вернет ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок. Только тогда станет известна точная дата запуска.
Главная задача программы «Артемида» — безопасное возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны.
Ранее астрономы поймали неизвестный сигнал из центра галактики.