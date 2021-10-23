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Жизнь

Подготовка к колонизации. NASA планирует лунную миссию «Артемида» в 2022 году

На 2022 год NASA планирует первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion к орбите Луны, пишет «Интерфакс».

Луна.
Луна.
СС0

Программы «Артемида» запланирована на февраль 2022 года, сообщил представитель NASA Майк Сарафин.

Ранее ракета-носитель Space Launch System и космический корабль Orion были успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

По плану NASA, перед транспортировкой их на стартовую площадку проведут тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполетного испытания в начале 2022 года.

NASA.
NASA.
CC0

Затем команда специалистов испытает систему заправки топливных баков и проведет репетицию финального отсчета перед запуском ракеты.

Если тест завершится успехом, NASA вернет ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок. Только тогда станет известна точная дата запуска.

Главная задача программы «Артемида» — безопасное возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны.

Ранее астрономы поймали неизвестный сигнал из центра галактики.

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