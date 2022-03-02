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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления со Всемирным днем дикой природы в прозе, стихах и смс

Завтра, 3 марта, в мире отпразднуют Всемирный день дикой природы. К предстоящему празднику altapress.ru сделал подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

"Живая природа Алтая". Лиса
"Живая природа Алтая". Лиса
Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский

Поздравления со Всемирным днем дикой природы в прозе

Природа — неотъемлемая часть нашей жизнь. По сути все, что нас окружает и есть природа. Само слово природа идет из древнерусского языка и имеет в своем корне славянское слово род. Родом называлось одно из главнейших божеств у славянских язычников. Его просили о защите семьи и продолжении рода. Современное объяснение слову природа имеет в виду место обитание всех живых существ. Природа может быть очень опасной для человека, но также нельзя отрицать, что несет в себе невообразимую красоту. Нам надо помнить, что сохранение природы в наших руках.

Сегодня хочется поговорить и поразмышлять о природе. Это именно то, что помогает жить и чувствовать себя счастливее каждому человеку на Земле. Природа окружает нас везде. Мы выходим на улицу и видим множество явлений природы вокруг себя. Это, например, погода. Любая погода — это счастье. Каждый человек должен с вниманием и с уважением относиться к природе, к растениям и животным. Важно понимать, что вокруг вся связано между собой. И люди очень сильно завит от окружающей среды. Чем лучше будет состояние природы, тем и человечеству будет лучше. Помните об этом.

Для современного человека природа является чем-то другим, совсем не тем, чем была для людей всего столетием ранее. Мы становимся менее зависимы, но и более далеки от природы, обитаем в совершенно ином пространстве, которое подвластно своим собственным механизмам и особенностям. Наверное, особенно меняются люди, которые большую часть своего времени обитают в мегаполисе. Настоящая природа с животными и растениями выглядит как какая-то легенда из сказок. Такая природа известна многим только по видео и фото, как далекий мир, который останется неизвестным.

&quot;Живая природа Алтая&quot;
«Живая природа Алтая»
Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский

Поздравления со Всемирным днем дикой природы в стихах

День дикой природы — особая дата,
Ведь многое нужно природе сказать:
Спасибо, родная, за свежесть прохлады,
Спасибо за неба просторную гладь.

Спасибо за море, за горы и солнце,
Спасибо за то, что все мы живем.
Спасибо, что даришь нам новые весны,
Мы обещаем — тебя сбережем!

Нехоженые тропы, непуганые звери,
В природе ест места, где человеку верят.
Там чистые озера, там трубы не дымят,
Еще природе дикой там человек не враг.

Я в день дикой природы вас призываю, люди,
Давайте мы добрей и бережней к ней будем.
Пусть шумят леса, в горах искрится снег,
Дикую природу сохраним для всех.

Текут потоки полноводных рек,
Макушки сосен небо подпирают,
Здесь девственна природа. Человек
Покой её пока не нарушает.

И должен каждый для себя понять,
Что это дом наш, должен быть он чистым.
Давайте же природу охранять!
Пусть нежится под солнышком лучистым!

&quot;Живая природа Алтая&quot;
«Живая природа Алтая»
Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский

Поздравления со Всемирным днем дикой природы в смс

С днем дикой природы я вас поздравляю, красивых лесов и лугов вам желаю. Прозрачных вам рек и животных прекрасных, пусть дарит природа вам мудрость и счастье.

Со Всемирным днем природы вас сердечно поздравляю, с окружающей средой жить в гармонии желаю. Берегите и цените то, что видите вокруг, помните природа добрый и надежный в жизни друг.

Всемирный праздник отмечаем, мы дань природе отдаем, давайте чистой, первозданной ее мы с вами сбережем. Желаю вам ценить деревья и воздух чистый почитать, тогда она нас не устанет на достижения вдохновлять.

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