Подготовьтесь заранее. Поздравления со Всемирным днем дикой природы в прозе, стихах и смс

Природа — неотъемлемая часть нашей жизнь. По сути все, что нас окружает и есть природа. Само слово природа идет из древнерусского языка и имеет в своем корне славянское слово род. Родом называлось одно из главнейших божеств у славянских язычников. Его просили о защите семьи и продолжении рода. Современное объяснение слову природа имеет в виду место обитание всех живых существ. Природа может быть очень опасной для человека, но также нельзя отрицать, что несет в себе невообразимую красоту. Нам надо помнить, что сохранение природы в наших руках.

Сегодня хочется поговорить и поразмышлять о природе. Это именно то, что помогает жить и чувствовать себя счастливее каждому человеку на Земле. Природа окружает нас везде. Мы выходим на улицу и видим множество явлений природы вокруг себя. Это, например, погода. Любая погода — это счастье. Каждый человек должен с вниманием и с уважением относиться к природе, к растениям и животным. Важно понимать, что вокруг вся связано между собой. И люди очень сильно завит от окружающей среды. Чем лучше будет состояние природы, тем и человечеству будет лучше. Помните об этом.