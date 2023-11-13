13 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Подключайтесь: еще в 11 алтайских селах появился скоростной интернет «Ростелекома»

«Ростелеком» приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети, которую федеральный оператор построил в сентябре и октябре. Доступ к скоростному интернету, цифровому ТВ и домашнему видеонаблюдению получили 3 680 домохозяйств региона.

«Ростелеком» приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети.
«Ростелеком» приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Наибольший охват новой сетью достигнут в селах Камышенка Петропавловского района (670 домов) и Зеленый Дол Калманского района (550 домов). Чуть меньше — по 300 с лишним домохозяйств — в Тулате и Маралихе Чарышского района, а также в Калистратихе и поселке Алтай Калманского района. Скоростные линии связи также построены в четырех населенных пунктах Алейского района: Большепонюшове, Безголосово, Вавилоне и Кабаково.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Последние 2–3 года объемы строительства волоконно-оптических линий связи очень большие. Мы достраиваем сеть в райцентрах и больших сёлах, а в малых — переводим действующих абонентов с медных линий на оптические, охватывая всю территорию сразу. С начала года оптика построена в 83 населенных пунктах Алтайского края.

В конце октября «Ростелеком» завершил строительство сети в поселке Майский Романовского района, селах Плотава Алейского и Новоильинка Хабаровского районов. Попробовать высокую скорость передачи данных и цифровые сервисы смогут еще более 800 сельских жителей.

На 1 ноября 2023 года скоростной интернет действует в 266 селах, что составляет 32 процента от всех сельских домохозяйств региона.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость