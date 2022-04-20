Поднебесная запустила новый железнодорожный маршрут в обход России

Китай запустил железнодорожный маршрут, по которому поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм в обход России, сообщает Сhina.org .

Маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, пересекая Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок.

13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд со спортивными товарами, пишет Lenta.ru.

Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые поезда Китай — Европа до этого проходили редко.

В сианьской компании международной логистики «Жуйан» отметили, что теперь эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся.

«Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — добавил менеджер компании Джа Мин.

Ранее Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям.