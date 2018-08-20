Подняли по тревоге: Путин неожиданно объявил масштабную проверку боеготовности в стране

По решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в двух из четырех военных округах России началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге подняли соединения и воинские части Центрального (ЦВО) и Восточного (ВВО) военных округов, дальнюю и военно-транспортную авиацию, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает ТАСС .

Комплекс из 16 специальных учений будет проходить пять дней. Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину уведомить об учениях военных атташе иностранных государств. На прошлой неделе, по словам Шойгу, прошли внеплановая проверка и командно-штабные тренировки на Северном флоте.

Нынешние военные мероприятия предваряют масштабные маневры «Восток-2018», которые пройдут с участием военных Китая и Монголии и беспрецедентны по своему масштабу. «Это крупнейшее со времен маневров „Запад-81“ мероприятие по подготовке Вооруженных сил», — цитирует Шойгу «Интерфакс».

Учения «Запад-81», прошли в сентябре 1981 года с участием соединений армии и флота СССР и стран Варшавского договора. Новые военные маневры пройдет в августе—сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. В них будут задействованы силы Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота. По сценарию военные воспроизведут боевые действия. На «Восток-2018» в Россию приедут 3,2 тыс. китайских военнослужащих, которые привезут с собой 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов, пишет РБК.