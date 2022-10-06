Сколько должно ЖКХ
По состоянию на 1 сентября клиенты «Алтайэнергосбыта» в нашем регионе задолжали гарантирующему поставщику чуть более 1 млрд рублей. Почти вся эта задолженность просроченная.
В «передовиках» — жилищно-коммунальное хозяйство, долг которого превышает 275 млн рублей, отмечает директор по работе с клиентами «Алтайэнергосбыт» Алексей Батюк. В компании, чья работа в основном сконцентрирована в сельской местности, объясняют: в силу разных причин коммунальные организации в районах не всегда имеют возможность эффективно взаимодействовать с потребителями.
Не обновляют базы данных (где-то учет до сих пор ведут по старинке — в книгах), не выставляют счета и принимают платежи только наличными в кассах. В итоге средства до ресурсовиков в полном объеме не доходят, а сами потребители думают, что платить за тепло и воду вовсе необязательно.
Как работает поставщик
У самого «Алтайэнергосбыта», который напрямую обслуживает 455 тыс. жителей, в этом отношении работа отлажена: есть удобный «личный кабинет» для абонентов, платежки гражданам приходят в срок, функционирует современная биллинговая система.
С теми, кто отказывается оплачивать электроэнергию и копит долги, гарантирующий поставщик работает в рамках закона, проводит досудебную работу, взыскивает задолженность через суд, в крайних случаях ограничивает потребление ресурса.
Учитывая, что накоплен серьезный опыт взаимодействия с клиентами, в компании решили его масштабировать через агентскую деятельность.
Как работает договор
Первые подобные договоры «Алтайэнергосбыт» начал заключать еще в 2017 году. Смысл их таков: гарантирующий поставщик предлагает организациям ЖКХ набор услуг по актуализации баз данных, печати и доставке платежных документов, взаимодействию с органами социальной защиты и так далее. Список достаточно обширный.
При этом сама коммунальная организация может выбирать, что из него больше всего требуется. Стоимость агентского договора высчитывается индивидуально — исходя из потребностей в услугах предприятия.
Плюсы очевидны: поставщик услуг ЖКХ экономит ресурсы, в том числе и людские, получая при этом положенные платежи, потребителям достается качественное обслуживание. Они, например, могут оплачивать «коммуналку» на сайте «Алтайэнергосбыта» без комиссии и быть уверенными: все дойдет до адресатов.
Что происходит на практике
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» было образовано в Славгороде в 2020 году. Предшественник «благополучно» обанкротился. Компания, оказывавшая ему агентские услуги, предоставлять базу данных абонентов отказалась. Предприятию пришлось выстраивать всю работу с нуля. И в этом ему как раз помог «Алтайэнергосбыт».
Начальник отдела сбыта «Коммунальщика» Александр Алексеев рассказывает: заключили агентский договор с «Алтайэнергосбытом», и по итогам 2021 года собираемость платежей у МУП достигла 97,3%.
Александр Алексеев объясняет, что есть еще один немаловажный «плюс». Если раньше в отделе по сбору платежей работали 27 человек, то теперь — 14. Остальных никто не уволил, их перевели в отдел ПТИ (производственно-тепловая инспекция), который занимается пусконаладочными работами при запуске тепла, проверкой гидравлики и другими работами, направленными на повышение качества поставки тепловой энергии до потребителей — то есть выполняет основную функцию теплоснабжающего предприятия.
Кроме того, летом текущего года удалось закупить восемь глубинных насосов и два новых котла с дымососами.
Есть успехи и по просроченной задолженности. Только за восемь месяцев 2022 года «Алтайэнергосбыт» подал в суд более тысячи исков на должников «Коммунальщика» и помог тем самым вернуть часть задолженности.
Что еще происходит в районах
Более 10 лет «Алтайэнергосбыт» реализует в регионе проекты по энергосбережению, в том числе на объектах бюджетных организаций.
В 2021 и 2022 году в муниципалитетах Табунского, Ключевского, Тальменского и ряда других районов проводилась оптимизация уличного освещения. Экономия электроэнергии на объектах составляет до 70%.
По словам Дмитрия Венгерского, начальника энерготехнического центра компании «Алтайэнергосбыт», есть еще одно важное направление — реконструкция внутренних и внешних коммунальных сетей. Так, в нескольких школах Тальменского района установили узлы учета тепловой энергии и сразу почувствовали выгоду.
Для каждого из клиентов «Алтайэнергосбыт» подбирает индивидуальные решения по энергосервисным контрактам. Главное преимущество — в рассрочке платежей (для бюджетных организаций до шести лет) и возможности расчета за счет полученной экономии.