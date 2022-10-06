«Алтайэнергосбыт» постепенно сокращает объем дебиторской задолженности в секторе ЖКХ. Об этом 28 сентября на семинаре в Барнауле сообщили представители компании. Эффективным инструментом в этом плане становятся агентские договоры, в рамках которых гарантирующий поставщик берет на себя ряд функций, например, по начислению за потребленные потребителями коммунальные услуги и выставлению счетов, сбору платежей и, если требуется, взысканию задолженности. Практика показала: инструмент работает эффективно. Представители коммунального хозяйства это подтверждают.

Сколько должно ЖКХ

По состоянию на 1 сентября клиенты «Алтайэнергосбыта» в нашем регионе задолжали гарантирующему поставщику чуть более 1 млрд рублей. Почти вся эта задолженность просроченная.

В «передовиках» — жилищно-коммунальное хозяйство, долг которого превышает 275 млн рублей, отмечает директор по работе с клиентами «Алтайэнергосбыт» Алексей Батюк. В компании, чья работа в основном сконцентрирована в сельской местности, объясняют: в силу разных причин коммунальные организации в районах не всегда имеют возможность эффективно взаимодействовать с потребителями.

Не обновляют базы данных (где-то учет до сих пор ведут по старинке — в книгах), не выставляют счета и принимают платежи только наличными в кассах. В итоге средства до ресурсовиков в полном объеме не доходят, а сами потребители думают, что платить за тепло и воду вовсе необязательно.

Батюк Алексей. Фото Анны Зайковой

Как работает поставщик

У самого «Алтайэнергосбыта», который напрямую обслуживает 455 тыс. жителей, в этом отношении работа отлажена: есть удобный «личный кабинет» для абонентов, платежки гражданам приходят в срок, функционирует современная биллинговая система.

С теми, кто отказывается оплачивать электроэнергию и копит долги, гарантирующий поставщик работает в рамках закона, проводит досудебную работу, взыскивает задолженность через суд, в крайних случаях ограничивает потребление ресурса.

Учитывая, что накоплен серьезный опыт взаимодействия с клиентами, в компании решили его масштабировать через агентскую деятельность.

Как работает договор

Первые подобные договоры «Алтайэнергосбыт» начал заключать еще в 2017 году. Смысл их таков: гарантирующий поставщик предлагает организациям ЖКХ набор услуг по актуализации баз данных, печати и доставке платежных документов, взаимодействию с органами социальной защиты и так далее. Список достаточно обширный.

При этом сама коммунальная организация может выбирать, что из него больше всего требуется. Стоимость агентского договора высчитывается индивидуально — исходя из потребностей в услугах предприятия.

Плюсы очевидны: поставщик услуг ЖКХ экономит ресурсы, в том числе и людские, получая при этом положенные платежи, потребителям достается качественное обслуживание. Они, например, могут оплачивать «коммуналку» на сайте «Алтайэнергосбыта» без комиссии и быть уверенными: все дойдет до адресатов.

Шагиров Юрий. Фото Анны Зайковой

Что происходит на практике

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» было образовано в Славгороде в 2020 году. Предшественник «благополучно» обанкротился. Компания, оказывавшая ему агентские услуги, предоставлять базу данных абонентов отказалась. Предприятию пришлось выстраивать всю работу с нуля. И в этом ему как раз помог «Алтайэнергосбыт».

Начальник отдела сбыта «Коммунальщика» Александр Алексеев рассказывает: заключили агентский договор с «Алтайэнергосбытом», и по итогам 2021 года собираемость платежей у МУП достигла 97,3%.

Александр Алексеев объясняет, что есть еще один немаловажный «плюс». Если раньше в отделе по сбору платежей работали 27 человек, то теперь — 14. Остальных никто не уволил, их перевели в отдел ПТИ (производственно-тепловая инспекция), который занимается пусконаладочными работами при запуске тепла, проверкой гидравлики и другими работами, направленными на повышение качества поставки тепловой энергии до потребителей — то есть выполняет основную функцию теплоснабжающего предприятия.

Алексеев Александр. Фото Анны Зайковой

Кроме того, летом текущего года удалось закупить восемь глубинных насосов и два новых котла с дымососами.

Есть успехи и по просроченной задолженности. Только за восемь месяцев 2022 года «Алтайэнергосбыт» подал в суд более тысячи исков на должников «Коммунальщика» и помог тем самым вернуть часть задолженности.

Что еще происходит в районах

Более 10 лет «Алтайэнергосбыт» реализует в регионе проекты по энергосбережению, в том числе на объектах бюджетных организаций.

В 2021 и 2022 году в муниципалитетах Табунского, Ключевского, Тальменского и ряда других районов проводилась оптимизация уличного освещения. Экономия электроэнергии на объектах составляет до 70%.

По словам Дмитрия Венгерского, начальника энерготехнического центра компании «Алтайэнергосбыт», есть еще одно важное направление — реконструкция внутренних и внешних коммунальных сетей. Так, в нескольких школах Тальменского района установили узлы учета тепловой энергии и сразу почувствовали выгоду.

Венгерский Дмитрий. Фото Анны Зайковой

Для каждого из клиентов «Алтайэнергосбыт» подбирает индивидуальные решения по энергосервисным контрактам. Главное преимущество — в рассрочке платежей (для бюджетных организаций до шести лет) и возможности расчета за счет полученной экономии.