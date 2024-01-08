Подростка обвиняют в попытке поджога бомбардировщика в Челябинске

В СИЗО отправили 16-летнего подростка, которого обвиняют в попытке поджечь военный бомбардировщик на аэродроме Шагол в Челябинске, сообщает 74.ru.

Решение на два месяца отправить в СИЗО молодого жителя Буйнакска принял Тракторозаводский районный суд Челябинска. По версии следствия, он пытался поджечь бомбардировщик СУ на аэродроме Шагол. Самолет оперативно потушили, а подозреваемого задержали сотрудники ФСБ 5 января.

Сообщается, что при нем были средства связи с фотоотчетами о проделанной работе и перепиской со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, подросток также может быть причастным к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре.

По данным журналистов, подозреваемый ранее не был судим, учится, живет с родителями.

За покушение на диверсию на объекте вооруженных сил ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

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