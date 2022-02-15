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Жизнь

Подростки украли ящик с пожертвованиями для бездомных кошек

В Петропавловске-Камчатском подростки украли из торгового центра ящик с пожертвованиями для помощи бездомным кошкам, сообщили в Instagram приюта «Котофеево».

Подростки украли ящик с пожертвованиями для бездомных кошек.
Подростки украли ящик с пожертвованиями для бездомных кошек.
кадр из видео.

Инцидент произошел 13 февраля в ТЦ «Шамса», где группа подростков забрала ящик для пожертвований.

«Ящик, в который вы, неравнодушные граждане, собирали средства для помощи бездомным животным! Очень стыдно за таких людей! И за такое воспитание!» — написали представители приюта.

«Родители! Куда же вы смотрите? Это самое настоящее воровство. А им еще нет и 18 лет. Что же будет дальше?» — обратились зоозащитники к родственникам подростков.

Также подчеркнули, что полиция уже разбирается в ситуации. В приюте надеются, что подростки вернут все собранные деньги.

Ранее в Камне-на-Оби вор в маске обокрал храм и утащил все пожертвования.

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