Подростки украли ящик с пожертвованиями для бездомных кошек.

Инцидент произошел 13 февраля в ТЦ «Шамса», где группа подростков забрала ящик для пожертвований.
«Ящик, в который вы, неравнодушные граждане, собирали средства для помощи бездомным животным! Очень стыдно за таких людей! И за такое воспитание!» — написали представители приюта.
«Родители! Куда же вы смотрите? Это самое настоящее воровство. А им еще нет и 18 лет. Что же будет дальше?» — обратились зоозащитники к родственникам подростков.
Также подчеркнули, что полиция уже разбирается в ситуации. В приюте надеются, что подростки вернут все собранные деньги.
Ранее в Камне-на-Оби вор в маске обокрал храм и утащил все пожертвования.