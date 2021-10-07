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Жизнь

Подростки в алтайском селе угнали автомобиль и видели ночь, катались всю ночь до утра

В Алтайском крае перед судом предстанут двое несовершеннолетних, угнавших автомобиль жителя села, сообщает региональный СК.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В «групповом угоне автомобиля по предварительному сговору» обвиняют подростков 16 и 17 лет из Михайловского района.

«Ночью в июле 2021 года двое подростков, находясь на одной из улиц села, решили совершить угон автомобиля, находившегося на придомовой территории», — рассказали в ведомстве.

Друзья открыли незапертую дверь на чужую территорию, проникли в салон автомобиля, выкатили его на улицу и завели.

На угнанной машине несовершеннолетние всю ночь катались по улицам села.

Уголовное дело направили в суд. Кроме того, органам системы профилактики поручили устранить в селе причины и условия, способствующие совершению преступлений.

Ранее в другом алтайском селе подросток угнал у отчима машину и хранил наркотики в комнате.

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