Подростки в алтайском селе угнали автомобиль и видели ночь, катались всю ночь до утра

В «групповом угоне автомобиля по предварительному сговору» обвиняют подростков 16 и 17 лет из Михайловского района.
«Ночью в июле 2021 года двое подростков, находясь на одной из улиц села, решили совершить угон автомобиля, находившегося на придомовой территории», — рассказали в ведомстве.
Друзья открыли незапертую дверь на чужую территорию, проникли в салон автомобиля, выкатили его на улицу и завели.
На угнанной машине несовершеннолетние всю ночь катались по улицам села.
Уголовное дело направили в суд. Кроме того, органам системы профилактики поручили устранить в селе причины и условия, способствующие совершению преступлений.
Ранее в другом алтайском селе подросток угнал у отчима машину и хранил наркотики в комнате.