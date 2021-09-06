Алтайский подросток угнал у отчима машину и хранил наркотики в комнате

В Алтайском крае подростка, которому осталось два года до совершеннолетия, обвинили в угоне автомобиля и хранении наркотиков, сообщает региональный СК.

16-летний житель Советского района в июле ночью взял ключи от автомобиля отчима.

«Поехал кататься с другом по селу», — рассказали в ведомстве.

Машину позже нашли в неисправном состоянии на дороге возле села.

В комнате подростка в ходе обысков обнаружили 300 граммов конопли, что считается крупным размером.

Парень вину признал, дело передали в суд. За угон ему грозит до 5 лет лишения свободы, а за наркотики — до 10 лет, впрочем, предусмотрены и иные варианты наказания.

Ранее сообщали про наркозакладчика из Барнаула, который встретит совершеннолетие в воспитательной колонии.