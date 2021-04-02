Подростков планируют подключить к вакцинации «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости» о планах вакцинировать детей.

Гинзбург подчеркнул, что подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для «Спутника V».

Он отметил, что Минздрав в настоящее время прорабатывает вопрос подключения к вакцинации указанной категории детей.

«Дети детям рознь, но все мы прекрасно понимаем, что современные 14−15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины. Поэтому, насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей», — рассказал Гинцбург.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае учителя отказываются прививаться от ковида. В каком-то смысле, показывают детям «пример».