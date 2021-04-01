В Алтайском крае учителя отказываются прививаться от ковида

Работники образования, медики и сотрудники социальных учреждений входят в приоритетную группу вакцинации из-за высокого риска заражения, но именно среди учителей самое большое количество отказов.

«Да, среди них есть те, кто переболел коронавирусом, но есть ведь и не болевшие. Однако убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат», — цитируют эпидемиолога «Вести».