В Алтайском крае учителя отказываются прививаться от ковида

Работники образования, медики и сотрудники социальных учреждений входят в приоритетную группу вакцинации из-за высокого риска заражения, но именно среди учителей самое большое количество отказов.
«Да, среди них есть те, кто переболел коронавирусом, но есть ведь и не болевшие. Однако убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат», — цитируют эпидемиолога «Вести».
С начала пандемии в регионе скончалось несколько директоров школ, учителей, воспитателей детских садов, болевших COVID-19, сообщил лидер краевого профсоюза учителей Юрий Абдуллаев.
«Да, вакцинация добровольная, но мы призываем всех работников образовательных организаций, у которых нет медицинских противопоказаний, обязательно привиться. Ведь школа — это место массового скопления людей. Педагоги, как и медики, находятся в зоне риска», — напомнил Абдуллаев.
Ранее краевой минздрав сообщил, что для остановки коронавирусной инфекции в Алтайском крае необходимо привить чуть более 1 млн взрослых жителей региона.