1 апреля -2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае учителя отказываются прививаться от ковида

Педагоги Алтайского края неохотно идут прививаться от коронавируса, сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова. Убедить работников образования в необходимости поставить прививку не так просто.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Работники образования, медики и сотрудники социальных учреждений входят в приоритетную группу вакцинации из-за высокого риска заражения, но именно среди учителей самое большое количество отказов.

«Да, среди них есть те, кто переболел коронавирусом, но есть ведь и не болевшие. Однако убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат», — цитируют эпидемиолога «Вести».

С начала пандемии в регионе скончалось несколько директоров школ, учителей, воспитателей детских садов, болевших COVID-19, сообщил лидер краевого профсоюза учителей Юрий Абдуллаев.

«Да, вакцинация добровольная, но мы призываем всех работников образовательных организаций, у которых нет медицинских противопоказаний, обязательно привиться. Ведь школа — это место массового скопления людей. Педагоги, как и медики, находятся в зоне риска», — напомнил Абдуллаев.

Ранее краевой минздрав сообщил, что для остановки коронавирусной инфекции в Алтайском крае необходимо привить чуть более 1 млн взрослых жителей региона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость