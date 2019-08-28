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28 августа
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Жизнь

Подростку, который зарубил топором всю семью, посмертно проверят психику

Подростку из Ульяновской области, который покончил с собой после того, как расправился с родственниками, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Топор.
Топор.
СС0

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза покажет, были ли у подростка склонности к насилию. Школьные психологи отмечали, что отклонений в поведении у него не наблюдали.

На экспертизу потребуется много времени, ведь человека уже нет в живых. Прокуратуре предстоит изучить сочинения подростка, его записи в социальных сетях, опросить родственников, друзей и учителей.

Что случилось

Как мы уже сообщали, 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили шесть трупов.

Пятеро из них (в том числе двое четырехлетних детей — мальчик и девочка) — жертвы нападения родственника-подростка. 16-летний парень зарубил их топором, когда они спали, а потом покончил с собой — спрыгнул с вышки сотовой связи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних.

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