Подростку, который зарубил топором всю семью, посмертно проверят психику

Подростку из Ульяновской области, который покончил с собой после того, как расправился с родственниками, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза покажет, были ли у подростка склонности к насилию. Школьные психологи отмечали, что отклонений в поведении у него не наблюдали.

На экспертизу потребуется много времени, ведь человека уже нет в живых. Прокуратуре предстоит изучить сочинения подростка, его записи в социальных сетях, опросить родственников, друзей и учителей.

Что случилось

Как мы уже сообщали, 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили шесть трупов.

Пятеро из них (в том числе двое четырехлетних детей — мальчик и девочка) — жертвы нападения родственника-подростка. 16-летний парень зарубил их топором, когда они спали, а потом покончил с собой — спрыгнул с вышки сотовой связи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних.