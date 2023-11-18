Подросток из Барнаула заплевал весь лифт в самом культурном ЖК

Камера в лифте засняла мальчика, который не стеснялся и плевал на все стены в лифте.
Ранее сообщалось, что барнаульцам рассказали, как к Новому году украсят самый большой район города.
В микрорайоне Дружный подросток решил "украсить" лифт, сообщает "Дружный район Барнаул".
Камера в лифте засняла мальчика, который не стеснялся и плевал на все стены в лифте.
Ранее сообщалось, что барнаульцам рассказали, как к Новому году украсят самый большой район города.
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