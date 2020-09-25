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Жизнь

Подросток отправится в колонию за «сожженное лицо» полицейского в Сибири

В Омской области юноше придется отсидеть за нападение на разыскивающего его полицейского, сообщает региональный СК.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Инцидент произошел в Омске 16 марта 2020 года около 8 часов утра в подъезде одного из домов.

«17-летний юноша, разыскиваемый в связи с уходом из дома, плеснул в лицо полицейскому уксусной кислотой, причинив химический ожог глаз и кожи — вред здоровью средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Подросток сбежал, но через несколько часов его задержали в другом районе города.

Юношу обвинили в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». За это ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Суд решил смягчить наказание и отправил подростка на 2,5 года в колонию общего режима, а также обязал выплатить полицейскому 200 тыс. рублей.

Ранее в Красноярске избиение полицейского попало на видео — лупили так жестко, что сразу слетела кепка.

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