Подросток, пропавший под Тюменью при странных обстоятельствах, найден живым

Пропавшего подростка из Тюменской области спустя неделю нашли живым, сообщает информагентство РИА-Новости, ссылаясь на региональный главк Следственного комитета.

Известно, что 15-летний Платон Белоусов пропал ночью 3 июля. Вместе с друзьями он отправился отдыхать на природе в палатке. Молодежь расположилась неподалеку от деревни Падерина. Ночью Белоусов исчез.

Было несколько версий случившегося. Он мог отправиться один рыбачить, либо его кто-то обидел. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Подростка искали на протяжении недели. Наконец, его обнаружили недалеко от поселка Тараскуль.

Он рассказал следователям, что ушел собирать малину и не смог найти дорогу назад. Telegram-канала «Говорит Москва» уточняет: для выживания парень ел ягоды и пил воду, которую с помощью ткани собирал с земли. Его заметили мотоциклисты, обследовавшие местность.

Парня отправили в больницу для осмотра. На сегодняшний день правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Славгорода знакомого и прикинулся, что тот пропал. Ему грозит теперь 15 лет лишения свободы.