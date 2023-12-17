Подтопление домов и ДТП на остановке. Что произошло в Алтайском крае 17 декабря

- Открытие сезона вместе с массовым катанием на коньках состоится 19 декабря, сообщили в официальной группе катка "Клевченя".
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Дом жительницы Барнаула затапливает почти неделю. Участок находится в переулке Болотном в поселке Кирова. се из-за перемерзшего ручья, вода из которого продолжает пребывать
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Опасный ледяной накат на остановке "Ул. Шукшина" тревожит барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы.
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Барнаульцы поблагодарили доброго водителя автобуса №144. Его имя женщина не указала. Однако сказала, что ехать с ним - одно удовольствие. В салоне всегда приятная музыка, а дети с радостью ждут его на остановках. В автобусе не ругаются, атмосфера дружелюбная и веселая.
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