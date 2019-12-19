«Подумать на ясном глазу»: Путин сказал, как можно спасти Сибирь от оттока населения

Президент России Владимир Путин допустил, что в Сибири могут быть введены различные меры государственной поддержки и льгот, чтобы удержать население от миграционного оттока.

Вопрос о том, как сделать так, чтобы люди не уезжали из сибирских регионов в ходе большой пресс-конференции главе государства задала журналистка из Омска.

В качестве возможных мер для снижения оттока населения она назвала такие шаги, как расширение практики выделения «дальневосточного гектара» на субъекты СФО.

В ответ Владимир Путин отметил, что для начала государству необходимо реализовать подобные начинания именно на Дальнем Востоке, «а потом переходить к другим регионам».

«Мы понимаем и видим там ситуацию. И будем распространять часть мер поддержки на эти территории», — подчеркнул президент.

Также он добавил, что сейчас органы власти изучают, сколь эффективными являются различные меры социальной поддержки, внедряемые на Дальнем Востоке с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости расширить эту практику.

Перед принятием решения, как отметил Путин, нужно «подумать на ясном глазу».