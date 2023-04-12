Подводные камни. Жители 13 сел Каменского района опасаются за водоснабжение

«Первые ласточки» назревающего конфликта между МУП «Водоканал» Каменского района с местной администрацией появились еще весной прошлого года, когда одну из улиц в с. Корнилово затопило талыми водами. После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру была проведена проверка. Главе местно сельсовета вынесли представление. Бездействие муниципалитета повлекло подтопление приусадебных участков по данной улице, поэтому последовало исковое заявление в суд с требованием обязать органы местного самоуправления организовать отведение поверхностных вод, чтобы в 2023 году ситуация не повторилась вновь.

Прошедшей зимой в с. Корнилово случилась другая беда — перемерз водопровод, оставив нескольких потребителей без воды. Прокуратура также проверила обстоятельства случившегося, следствием чего стало предписание руководителю МУП «Водоканал». Только после вмешательства надзорных органов коммунальщики организовали уличные водозаборные колонки для граждан вышедшей из строя водонапорной башни и предприняли меры по размораживанию оборудования.

Также в ходе проверки было установлено, что по многострадальной улице в этом селе и вовсе не было оборудовано системы водоснабжения, за что МУП «Водоканал» вынесено еще одно представление за ненадлежащее исполнение обязанностей.

С учетом социальной значимости вопроса прокурор проинформировал главу Каменского района о необходимости решения вопроса с водоснабжением в с. Корнилово. Оказывается, жители села уже сообщали о своей проблеме в районную администрацию, но их коллективное обращение даже рассмотрено не было. За данное нарушение федерального закона № 59 главе администрации района было вынесено представление.

Депутат Корниловского сельсовета Татьяна Мутова, которая вовремя обратилась с водными вопросами села к депутату Госдумы Александру Терентьеву, подключившему своим запросом прокуратуру, поблагодарила народного избранника за помощь. Селяне уверены, что без вмешательства лидера алтайских социалистов, эта история так бы и затерялась во властных коридорах.

Но, как говорится, беда не приходит одна. После всей этой перипетии на работников МУП «Водоканал», по словам корниловцев, оказывается давление, и они вынуждены увольняться.

Заявляю, что за непродолжительное время работы Водоканала в новом составе, с новым руководителем, ситуация в с. Корнилово Каменского района Алтайского края стала меняться в лучшую сторону — жители стали активнее заключать договоры, каких до этого годами не было, налаживается работа с потребителями, осуществляется контроль за потреблением ресурса, планируются работы в селе по ремонту водонапорной башни, другие работы, — пишет в обращении к Александру Терентьеву депутат сельсовета.

В своем обращении депутат просит содействия и помощи в решении вопроса о недопустимости прекращения работы МУП «Водоканала» Каменского района Алтайского края, который обслуживает 13 сельсоветов, входящих в состав района.

Александр Терентьев уже направил запрос в прокуратуру Алтайского края и региональный Минстрой.