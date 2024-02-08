Поехали! Госавтоинспекция Алтайского края и altapress.ru продолжат объяснять, как вести себя на дороге и избежать ДТП

Наш информационный проект, посвященный безопасности дорожного движения, продолжается. Как и в прошлом году на сайте altapress.ru будут выходить полезные для всех участников дорожного движения материалы: статьи, обзоры и викторины. Темы публикаций разные, но все они касаются нашей с вами безопасности на дорогах. Вместе с сотрудниками краевой Госавтоинспекции мы напомним, что нужно делать, чтобы избежать аварий, как позаботиться о безопасности детей на дорогах, как подготовить автомобиль к самым сложным условиям поездок.

Что ждет читателей

Где и почему чаще всего происходят ДТП, а главное, как их избежать — одна из центральных тем нашего проекта.

В материалах мы расскажем, как выбрать подходящие автомобильные шины и экипировку для того, чтобы в любой сезон выезжать на дорогу с гарантией безопасности.

Журналисты вместе с сотрудниками из Госавтоинспекции, инструкторами барнаульских автошкол и другими экспертами детально расскажут о ключевых правилах безопасного поведения на дороге для всех участников движения.

Мы остановимся на таких важных аспектах, как движение на пешеходных переходах и железнодорожных переездах, контроль «слепых зон», передвижение во дворах жилых домов, а также расскажем, как не попасть в «дорожные ловушки».

Осветим в наших публикациях нововведения в области безопасности дорожного движения. В увлекательных викторинах проверим, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения.

Безопасность на дорогах — это общее дело. Фото предоставлено Госавтоинспекцией города Барнаула.

Напомним, как пассажирам безопасно путешествовать на междугородных автобусах, расскажем, как перевозчикам следует эксплуатировать эти транспортные средства. Еще раз объясним, почему важно пристегивать себя, своих маленьких и взрослых пассажиров, подскажем какие средства пассивной безопасности следует подбирать для различных ситуаций.

А еще подробнее познакомимся с квадроциклами, снегоходами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Какие правила и ограничения следует учитывать при управлении данными видами транспорта — разберем в отдельном подробном обзоре.

Разъясним какую ответственность несут водители за вождение незарегистрированного в установленном порядке ТС, езду без водительского удостоверения, неоплату штрафов и многое другое.

Нельзя обойти вниманием и тему управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Детально разберем, что происходит с организмом нетрезвого водителя, и к каким очевидным негативным последствиям приведет его поездка.

За 2023 год в Алтайском крае произошло 2253 ДТП. В них погибли 219 человек. В 2023 году в крае в 348 ДТП погибли 10 детей и пострадали 374.

Для детей и взрослых

Безопасность на дорогах — это общее дело. Фото предоставлено Госавтоинспекцией города Барнаула.

В материалах мы поговорим о теме детского дорожно-транспортного травматизма. Подробно разберем статистику и причины происшествий на дороге, а также поговорим о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасть в ДТП.

Напомним, чем опасны зимние игры вблизи дорог, к чему может привести беспечность родителей и какую ответственность несут за это взрослые.

Расскажем, как подобрать световозвращающие элементы на одежде, чтобы пешеход был в большей безопасности на дороге в темное время суток.

У нас с вами в течение года будет несколько сезонов, каждый из которых имеет свои особенности. Мы вовремя подскажем вам, как готовиться к разным дорожным условиям.

Надеемся, что вам будет интересно, и вы сможете применить информацию на практике.

Безопасность на дорогах — это общее дело. Цель — добиться снижения количества происшествий, сохранить жизнь и здоровье каждого участника движения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале