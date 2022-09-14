Поезжайте на Бали. Барнаульский психолог объяснил, почему осенью так хочется поныть и что с этим делать

Наш эксперт Максим Панов объяснил, почему осенью становится так грустно, надолго ли это и что сделать, чтобы стало хоть немного радостнее.

Это пройдет

Хандра — дело сезонное, успокаивает специалист.

Максим Панов,

психолог:

Осень влияет на эмоциональный фон большинства из нас. Причем даже тех, кому это время года нравится. Все равно одолевает печальное настроение, тоска. Но важно помнить, что все пройдет. Если вы умеете себя радовать и поддерживать, начинайте уже сейчас. А если не умеете, то самое время учиться.

Начать стоит с банального — режима сна и питания. Спать следует около восьми часов, а питаться — не менее трех раз в день. С психологической самопомощью все немного сложнее.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Самое время развлекаться

Максим Панов,

психолог:

Задайтесь вопросом: «Что вас радует в этой жизни? Что вы можете сделать для себя?» Таким образом, если это прогулки, — чаще выходите на улицу. Литература — больше читайте. А еще лучше — попробовать что-то новое. Для кого-то это хобби, а для кого-то, может быть, поездка на Бали. Еще одно правило — не оставаться одному. Проводите время с друзьями. Или, если общаться ну совсем не хочется, заведите дневник. Пишите свои мысли и чувства. Меньше времени проводите в телефоне и телевизоре, больше — на природе. Это поможет психике быстрее пережить сложный период.

Осень. СС0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.