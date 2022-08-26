26 августа
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Жизнь

Погибшего в ДНР алтайского общественника решили наградить посмертно

Специальная комиссия по наградам рассмотрит ходатайство Общественной палаты региона о представлении Евгению Новикову ордена «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. Общественник еще в июле погиб в Донецкой Народной Республике.

Евгений Новиков.
Евгений Новиков.
Дмитрий Лямзин

«За мужество и героизм, проявленные в результате волонтерской миссии в Донецкую Народную Республику по оказанию гуманитарной помощи, активное участие в развитии гражданского общества, прошу вас наградить Новикова Евгения Александровича орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, — говорится в обращении Общественной палаты Алтайского края.

Напомним, в начале июля Евгений Новиков отправился с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику, а 10 июля колонна попала под ракетный обстрел. Произошло это под Шахтерском.

С тех под о судьбе алтайского общественника ничего не было известно. Его родственники начали поиски, обращались ко всем через соцсети. Объявление было написано от имени сестры Евгения Новикова.

Несмотря на то, что шансы выжить были небольшие, близкие надеялись на чудо.

Похороны общественника прошли в Барнауле 17 августа. В этот же день ему должно было исполниться 53 года.

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