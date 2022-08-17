В Барнауле прощаются с погибшим в ДНР общественником Евгением Новиковым. На месте побывал altapress.ru

В поминальном зале барнаульского крематория 17 августа проходит прощание с заместителем председателя Общественной палаты Алтайского края Евгением Новиковым. Мужчина еще в июле пропал в ДНР, а позже стало известно о его гибели. Проститься с ним пришли коллеги и друзья.

Парковка похоронного дома, где идет прощание с обшественником, полностью заполнена, передает наш корреспондент. Люди оставляют машины на обочине, а дальше идут с венками и цветами пешком. На пр. Космонавтов собралась пробка.

В зале также почти нет свободных мест. Многие заходят, кладут цветы у гроба и выходят. На экране показывают фотографии погибшего разных лет.

Отметим, что проститься с Новиковым приехали представители регионального правительства и люди в форме. Из известных персон были замечены Борис Ларин и Лев Коршунов.

Напомним, похороны Евгения Новикова выпали на день его рождения. Люди, знавшие его, отзываются о нем как об улыбчивом и добром человеке.

Прощание с Евгением Новинок прошло в барнаульском крематории 17.08.2022 . altapress.ru

Что известно о Евгении Новикове

Как уже сообщал altapress.ru, в начале июля Евгений Новиков отправился с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, а 10 июля колонна попала под ракетный обстрел. Произошло это под Шахтерском.

С тех под о судьбе алтайского общественника ничего не было известно. Его родственники начали поиски, обращались ко всем через соцсети. Объявление было написано от имени сестры Евгения Новикова.

Евгений Новиков. Дмитрий Лямзин

«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтерском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию и контакты», — сообщалось в тексте поста.

Несмотря на то, что шансы выжить были небольшие, близкие надеялись на чудо. Возможно, кто-то мог помочь выбраться Евгению Новикову из огненного плена. Но уже неделю назад стало известно, что он точно погиб. Опознали его по черепу.