Идем на понижение. 30-градусная жара в Алтайском крае уступает место дождям и грозам

В среду, 9 июня, в крае будет +18…+23 градуса, местами по югу до +28 градусов.
В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.
Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле 9 июня будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +20…+22 градуса. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой, а в западных районах чрезвычайной пожароопасности.