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Жизнь

Идем на понижение. 30-градусная жара в Алтайском крае уступает место дождям и грозам

Алтайский край прошел пик жары на этой неделе и температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет постепенно опускаться.

Летний дождь.
Летний дождь.
Михаил Хаустов

В среду, 9 июня, в крае будет +18…+23 градуса, местами по югу до +28 градусов.

В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле 9 июня будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +20…+22 градуса. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой, а в западных районах чрезвычайной пожароопасности.

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