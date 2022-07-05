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Жизнь

Грозовой вторник. В Алтайском крае 5 июля будут дожди и +26 градусов

Какая погода будет 5 июля в Алтайском крае, спрогнозировали в региональном Гидрометцентре.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

5 июля в крае ожидаются дождь и грозы. Температура +14…+23 градуса. Осадки прогнозируют ближе к вечеру, около 19:00.

Ветер в регионе юго-восточный, со скоростью 2−3 м/с.

Усиление ветра с выпадением осадков ожидается в Алейском, Курьинском, Шипуновском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Рубцовском и Угловском районах.

Погода в Барнауле

Днем 5 июля в Барнауле ожидается температура +14…+26 градусов. Осадки предвидятся после 16:00.

Ветер в регионе будет юго-восточный, скоростью 3−6 м/с. Местами он усилится до 11 м/с.

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