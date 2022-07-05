Грозовой вторник. В Алтайском крае 5 июля будут дожди и +26 градусов

Погода в Алтайском крае
5 июля в крае ожидаются дождь и грозы. Температура +14…+23 градуса. Осадки прогнозируют ближе к вечеру, около 19:00.
Ветер в регионе юго-восточный, со скоростью 2−3 м/с.
Усиление ветра с выпадением осадков ожидается в Алейском, Курьинском, Шипуновском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Рубцовском и Угловском районах.
Погода в Барнауле
Днем 5 июля в Барнауле ожидается температура +14…+26 градусов. Осадки предвидятся после 16:00.
Ветер в регионе будет юго-восточный, скоростью 3−6 м/с. Местами он усилится до 11 м/с.