Погода в Алтайском крае
Температура ночью в Алтайском крае составит от −3 до +2 градусов.
Днем температура значительно поднимется и составит +14…+19 гр, местами +8…+13 гр. Преимущественно без осадков. Осторожно — на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью столбики термометров покажут всего от 0 до +2 градусов.
А вот нем барнаульцев ждет настоящая жара — температура составит от +13 до +15 градусов. Это на пару градусов теплее предыдущего дня.
Местами сохранится сильная гололедица, однако с такими темпами таяния скоро ее можно будет не бояться.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с.