29 марта
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Жизнь

Чего ожидать от погоды в Алтайском крае 29 марта

Сохраняется опасность гололедицы, однако снег и лед продолжают стремительно покидать улицы. В алтайском гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей края и в частности барнаульцев 29 марта.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/

Погода в Алтайском крае

Температура ночью в Алтайском крае составит от −3 до +2 градусов.

Днем температура значительно поднимется и составит +14…+19 гр, местами +8…+13 гр. Преимущественно без осадков. Осторожно — на дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью столбики термометров покажут всего от 0 до +2 градусов.

А вот нем барнаульцев ждет настоящая жара — температура составит от +13 до +15 градусов. Это на пару градусов теплее предыдущего дня.

Местами сохранится сильная гололедица, однако с такими темпами таяния скоро ее можно будет не бояться.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

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