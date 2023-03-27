Туманное утро и +15 градусов тепла. Погода 27 марта в Алтайском крае

Туман утром и потепление до +15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 27 марта. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

Погода в Алтайском крае

Ночью столбики термометров покажут от −3…+2 градусов, местами до -8. Утром же потеплеет до +5…+10 градусов, а местами по югу температура поднимается до +15.

Утром местами возможен туман. День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит от 0…-2 градусов. Днем потеплеет до +8…+10 градусов.

Осадков не ожидается, на дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.