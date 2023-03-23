Вернется ли весна в Алтайский край 23 марта

По краю 23 марта преимущественно без осадков, однако пасмурно. Температура будет от -13 до -1.
Ветер юго-западный, от 2 до 4 м/с.
Световой день продлится 12 ч 20 мин.
Магнитное поле будет спокойным.
О погоде в Барнауле и Алтайском крае 23 марта рассказал сервис pogoda7.
По краю 23 марта преимущественно без осадков, однако пасмурно. Температура будет от -13 до -1.
Ветер юго-западный, от 2 до 4 м/с.
Световой день продлится 12 ч 20 мин.
Магнитное поле будет спокойным.
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