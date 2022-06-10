Погода разыгралась. На Алтайский край нахлынет палящая жара до +37

Жара набирает обороты в Алтайском крае. Какая погода будет 10−11 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 10−11 июня

Днем 10 июня в Алтайском крае возможна температура +27…+32 (по югу до +37) градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет юго-восточный — 4−9 (местами до 14) м/с.

Ночью 11 июня в регионе вероятны +15…+20 (местами +9) градусов. Днем потеплеет до +31…+36 градусов. В некоторых районах синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

Погода в Барнауле 10−11 июня

Днем 10 июня в Барнауле обещают +27…+29 градусов. Ветер скоростью 4−9 м/с будет дуть с юго-востока.

Ночью 11 июня в краевой столице градусник покажет +12…+14 градусов, а днем +31…+33 градуса.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков.