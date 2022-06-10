10 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Погода разыгралась. На Алтайский край нахлынет палящая жара до +37

Жара набирает обороты в Алтайском крае. Какая погода будет 10−11 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Жара. Лето. Погода.
Жара. Лето. Погода.
https://oir.mobi/

Погода в Алтайском крае 10−11 июня

Днем 10 июня в Алтайском крае возможна температура +27…+32 (по югу до +37) градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет юго-восточный — 4−9 (местами до 14) м/с.

Ночью 11 июня в регионе вероятны +15…+20 (местами +9) градусов. Днем потеплеет до +31…+36 градусов. В некоторых районах синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

Погода в Барнауле 10−11 июня

Днем 10 июня в Барнауле обещают +27…+29 градусов. Ветер скоростью 4−9 м/с будет дуть с юго-востока.

Ночью 11 июня в краевой столице градусник покажет +12…+14 градусов, а днем +31…+33 градуса.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость