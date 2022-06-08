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Жизнь

Пошла жара. В Алтайском крае потеплеет до +33 градусов

«Бесперебойное» тепло вернулось в Алтайский край. Какая погода будет 8−9 июня, и где все-таки пройдет дождь, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Тепло, погода, солнцезащитные очки.
Тепло, погода, солнцезащитные очки.
СС0

Погода в Алтайском крае 8−9 июня

Днем 8 июня в Алтайском крае ожидается температура +22,.+27 градусов. Осадков не предвидится. А ветер 2−7 (по северо-западу до 16) м/с будет дуть с юго-востока.

Ночью 9 июня в регионе вероятны +10…+15 (местами до +4) градусов. В некоторых районах синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.
Днем градусник покажет +23…+28 (по югу до +33) градусов, преимущественно без осадков.

Погода в Барнауле 8−9 июня

Днем 8 июня воздух в Барнауле прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет юго-восточный, скоростью 2−7 м/с.

Ночью 9 июня в краевой столице возможны +8…+10 градусов, а днем +25…+27 градусов.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков.

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