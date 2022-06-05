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Жизнь

Тепло медленно, но верно возвращается в Алтайский край. Погода 5−6 июня

В Алтайском крае намечается потепление. Какая погода будет 5−6 июня и уйдут ли дожди, спрогнозировали в региональном Гидрометцентре.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 5−6 июня

Днем 5 июня в Алтайском крае ожидается температура +15…+20 градусов. Местами пройдет небольшие дожди. Кроме того, возможны грозы. Ветер будет северный, до 18 м/с.

Ночью 6 июня в регионе обещают +2…+7 (местами заморозки до -2) градусов, тоже с небольшими дождями. А днем потеплеет до +18…+23 градусов: при этом осадков не предвидится.

Погода в Барнауле 5−6 июня

Днем 5 июня в Барнауле вероятны +15…+17 градусов. К вечеру ожидается дождь. Ветер скоростью до 13 м/с будет дуть с севера.

Ночью 6 июня в краевой столице возможна температура +4…+6 градусов, а днем +18…+20 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

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