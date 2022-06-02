В Алтайском крае 2−3 июня будет интересная погода с солнцем и заморозками

Погода в Алтайском крае 2−3 июня
Днем 2 июня в Алтайском крае ожидается температура +15…+20 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы.
Ветер будет северо-западный, до 21 м/с.
Ночью 3 июня в регионе вероятны +3…+8 (местами заморозки 0…-2) градусов. Днем потеплеет до +18…+23 градусов. Осадков не предвидится, но утром синоптики обещают туман.
Погода в Барнауле 2−3 июня
Днем 2 июня в градусник покажет в Барнауле +16…+18 градусов. Ветер до 12 м/с также будет дуть с северо-запада.
Ночью 3 июня в краевой столице вероятны +5…+7 градусов, а днем +18…+20 градусов. Сутки пройдут преимущественно.