2 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае 2−3 июня будет интересная погода с солнцем и заморозками

Жару в Алтайском крае попытаются вытеснить заморозки. Какая погода будет 2−3 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода, природа.
Погода, природа.
СС0

Погода в Алтайском крае 2−3 июня

Днем 2 июня в Алтайском крае ожидается температура +15…+20 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, до 21 м/с.

Ночью 3 июня в регионе вероятны +3…+8 (местами заморозки 0…-2) градусов. Днем потеплеет до +18…+23 градусов. Осадков не предвидится, но утром синоптики обещают туман.

Погода в Барнауле 2−3 июня

Днем 2 июня в градусник покажет в Барнауле +16…+18 градусов. Ветер до 12 м/с также будет дуть с северо-запада.

Ночью 3 июня в краевой столице вероятны +5…+7 градусов, а днем +18…+20 градусов. Сутки пройдут преимущественно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость