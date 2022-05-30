Постепенное, но сильное похолодание ждет Алтайский край

Как он рассказал ТАСС, температурный фон на юге Западной Сибири изменится резко в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае.
«Начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10−12 градусов. Например, в Новосибирской области будет в пятницу уже 13−15 градусов днем», — сообщил Вильфанд.
Плюс в том, что с похолоданием и осадками заметно улучшится пожароопасная ситуация в регионах.
В Алтайском крае, к слову, по 30 мая объявлено штормовое предупреждение: с 24 мая в большинстве районов чрезвычайная пожароопасность.