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Жизнь

Постепенное, но сильное похолодание ждет Алтайский край

Заметное похолодание ждет несколько регионов Западной Сибири, спрогнозировал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Листья дерева летом. Небо.
Листья дерева летом. Небо.

Как он рассказал ТАСС, температурный фон на юге Западной Сибири изменится резко в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае.

«Начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10−12 градусов. Например, в Новосибирской области будет в пятницу уже 13−15 градусов днем», — сообщил Вильфанд.

Плюс в том, что с похолоданием и осадками заметно улучшится пожароопасная ситуация в регионах.

В Алтайском крае, к слову, по 30 мая объявлено штормовое предупреждение: с 24 мая в большинстве районов чрезвычайная пожароопасность.

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