15 апреля
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Жизнь

Ледяной ветер и снег угрожают захватить Алтайский край перед Пасхой

Синоптики алтайского гидрометцентра ожидают значительно похолодание, сильные осадки и гололед. О погоде 15 апреля — в материале altapress.ru.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Температура ночью составит от минус четырех до минус девяти градусов. Лишь по югу будет незначительно теплее — до плюс одного.

Зато на юге ожидают сильные осадки: мокрый снег и дождь, а также сильный гололед захватят отдельные участки региона.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем ветер не успокоится, останутся порывы до 17 м/с. Температура поднимется до плюс трех градусов.

Существенных осадков в северных районах не ожидают. А вот юг продолжит довольствоваться мокрым снегом с дождем, местами весьма сильными. На дорогах будет сильная гололедица.

Весна. Трава под снегом.
Весна. Трава под снегом.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле

Ночью температура опустится до минус шести. В городе ожидают небольшой мокрый снег, однако в любой момент может наступить снегопад. Сильный гололед.

Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, без порывов.

Днем столбик термометра будет колебаться от плюс одного до минус одного градуса.

Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах сильная гололедица.

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