Погодные качели: резкое похолодание стремительно надвигается на Западную Сибирь

Апрель решил преподнести сюрпризы: дневные температуры на этой неделе приятно радуют барнаульцев — до 15 градусов тепла.

Так будет до середины следующей недели.

Однако на Сибирский федеральный округ (СФО) ветер с Баренцева моря несет холод и не даст погреться на солнышке.

«Волны тепла и холода до третьей декады апреля будут сохраняться. Устойчивому теплу помешают воздушные массы с Северного Урала, будет даже небольшой заток холодного воздуха с Баренцева моря», — цитирует vn.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

По данным погодных сервисов, устойчивая минусовая температура ожидается 13 апреля — от минус 6 градусов мороза ночью до минус 4 днем.

14 апреля даже будет минус 7 градусов мороза.

А потом волну холода немного подвинут теплые массы. И уже 18 апреля в СФО станет вновь тепло — до плюс 15 градусов.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Президенту РФ поступило открытое письмо историка из Якутии с предложением включить в его предвыборную программу «пункт о переносе столицы России в Иркутск».

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

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