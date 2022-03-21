Погружение в цифру: «Ростелеком» монтирует сеть для запуска Wi-Fi в алтайских школах

«Ростелеком» с февраля приступил к исполнению второго этапа федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Алтайском крае. В 2021 году, на первом его исполнения, оператор организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 197 школах. В этом году работы будут завершены в остальных общеобразовательных учреждениях. Компании предстоит охватить сразу 468 школ региона.

Бригады «Ростелекома» совместно с подрядными организациями ведут активные работы во всех районах края: монтируют в зданиях местных школ сетевой кабель и розетки для установки Wi-Fi и IPкамер, устанавливают и наполняют оборудованием телекоммуникационные шкафы.

«В течение года мы должны провести сеть, установить и настроить оборудование в 951 школьном помещении. Монтаж кабельной системы уже выполнен в ряде школ Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Павловска и 13 районов края. Сетевая инфраструктура для установки услуг готова в образовательных учреждениях сел Аллак, Новая Ажинка, Контошино, Кашкарагаиха, Гуселетово, Ярославцев Лог и других. Устанавливать первые точки доступа Wi-Fi планируем уже в марте», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, в которых реализуется проект «Цифровая образовательная среда». Работы идут в рамках национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации. В Алтайском крае заказчиком выступает региональное Министерство цифрового развития.