13 марта
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Жизнь

Похищение в стиле «Ералаш». Фоторепортаж altapress.ru с премьеры МТА с травести и индейцами

Маленький рыжий хулиган, который мучает двух незадачливых похитителей, буффонада и короткий хронометраж. Нет, это не «Ералаш», а новый спектакль МТА «Вождь краснокожих» по небольшому одноименному рассказу О. Генри. Подробнее о нем — в фоторепортаже altapress.ru.

"Вождь краснокожих" в МТА.
"Вождь краснокожих" в МТА.
Дмитрий Лямзин

Штат Алабама. Мошенникам Сэму и Биллу срочно нужны 2 тыс. долларов — для этого они похищают и прячут в пещере Джонни, сына местного жителя.

Но похищенный, представляющий себя «вождем краснокожих», переворачивает игру и с детской непосредственностью доводит двух взрослых мужчин до нервного срыва. Им самим придется доплатить, чтобы родители забрали парнишку домой.

Когда смотришь на Ксению Кепп в роли сорванца Джонни хочется заявить: «Кто скажет, что это девочка — пусть первым бросит в меня камень». Не похож на нее этот чертенок с поцарапанными лодыжками и руками, дьявольской улыбкой и задорным блеском в глазах — пусть даже и в несуразном смешном парике.

Пожалуй, только за этим превращением взрослым будет любопытно наблюдать некоторое время. Маленьким же зрителям понравится буффонада (ребенок пытается снять скальп со шкафообразного детины, спешите видеть).

Особенно остро забавные и опасные в реальной жизни шутки раскрываются на теневом экране, где актеры пародируют стиль немого кино. На нем же иногда мелькают и «воображаемые» индейцы в перьях, боевой раскрас которых можно будет оценить только на поклоне.

Спектакль идет всего час и будет интересен детям младшего школьного возраста. Ближайший показ — 18 марта.

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