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Жизнь

Похищенные у дольщиков миллионы и эксперимент в аквапарке. Что произошло в Алтайском крае 20 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ На шоссе Ленточный бор в Барнауле в лобовом ДТП погибли два человека.

◆ В Барнауле возбудили уголовное дело о хищении 223 млн рублей у дольщиков строящегося дома на ул. Партизанской, 76.

◆ В Алтайском крае увеличили размер детского туристического кешбэка.

◆ Барнаульцев эвакуировали из аквапарка — это был научный эксперимент МЧС, первый подобный в России.

◆ Мэрия Барнаула наняла частную фирму, чтобы вырубать и обрезать деревья «по науке».

◆ Барнаульский риэлтор Дмитрий Дворядкин рассказал, что будет с рынком недвижимости весной и почему тем, кто планирует продавать квартиру, лучше сделать это сейчас.

◆ Барнаульский застройщик планирует обратиться в городской комитет по строительству за разрешением на строительство ЖК на площади Сахарова.

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