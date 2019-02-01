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Жизнь

Похититель картины заявил, что хотел рассказать Путину, как обустроить Россию

32-летний Денис Чуприков, который признался в том, что украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что таким образом якобы хотел попросить встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «МК».

Передача картины Куинджи Минкульту.
Передача картины Куинджи Минкульту.
мвд.рф

Мужчина пояснил, что своим поступком «хотел привлечь к себе внимание».

«Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом», — рассказал «прославившийся» похититель.

По словам, Чуприкова, он хотел поделиться с главой государства своими идеями «о том, как сделать жизнь в России лучше».

О каких именно аспектах похититель хотел проинформировать президента, утаил от журналистов.

Также похититель принес извинения за свой поступок. «Я искренне раскаиваюсь, прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Но только не сажайте меня, пожалуйста», — сказал Чуприков, пишет znak.com.

Передача картины Куинджи Минкульту.
Передача картины Куинджи Минкульту.
мвд. рф

О похищении картины стало известно 27 января. Предмет искусства пропал на глазах у многочисленных посетителей экспозиции в одном из залов Третьяковки. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился. Полотно удалось обнаружить по горячим следам. Сейчас картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» передана представителям Министерства культуры РФ.

В этот же день из гардероба галереи пропала и дорогостоящая шуба, которую не нашли до сих пор.

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